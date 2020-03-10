10.03.2020 (17:46)

Ракетные комплексы «Искандер», «Точка», «Луна» и «Скад» разместят в филиале парка «Патриот» в Ивановской области

В Шуе (Ивановская область) на территории ракетной бригады гвардейской танковой армии будет создан парк «Патриот», торжественное открытие которого состоится в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Основу экспозиции парка составят выставки, рассказывающие о боевом пути ракетной бригады, участии её военнослужащих в Великой Отечественной войне, Героях Советского Союза, служивших в соединении. Одним из элементов парка станет землянка, в которой будет воссоздан быт советских солдат в годы войны.

Главными экспонатами выставки вооружения и военной техники станут образцы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», «Точка», «Луна» и «Скад».

Парк «Патриот» станет новой площадкой, где будут проходить патриотические мероприятия, встречи молодёжи и ветеранов, а школьники смогут больше узнать о военной службе и истории страны.

Дислоцированная в Ивановской области гвардейская ракетная Новороссийская ордена Ленина, дважды Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригада является одним из прославленных соединений Западного военного округа. Военнослужащие части ведут шефство над сиротами, в соединении действует музей маршала артиллерии Владимира Михалкина.

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