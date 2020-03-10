10.03.2020 (17:41)
Более 70 целей поразили артиллеристы Кантемировской дивизии в ходе учения в Московской области
В Подмосковье на полигоне Головеньки артиллерийские подразделения Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили более 70 единиц вооружения и военной техники условного противника в ходе батальонно-тактического учения (БТУ).
В рамках БТУ с танковыми и мотострелковыми подразделениями артиллеристы осуществляли огневую поддержку наступления основных сил. Беспилотные летательные аппараты вскрыли расположение командных пунктов, позиций бронетехники и выдвигающихся резервов условного противника, имитируемых полноразмерными мишенями. Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» отработали нанесение огневого поражения, сосредоточенным, заградительным и подвижным огнём.
Всего в учении задействовано около 1 тысячи военнослужащих и более 200 единиц вооружения и военной техники Кантемировской дивизии.