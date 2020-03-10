10.03.2020 (17:38)
Поисковый батальон ЗВО обследует место обнаружения останков красноармейцев в Ленинградской области
Военнослужащие отдельного специального поискового батальона проведут обследование района обнаружения останков красноармейцев у автомобильной дороги М-18 «Кола» в Ленинградской области.
Военнослужащие с применением специального оборудования обследуют участок трассы и прилегающую территорию на предмет возможного нахождения других останков и их извлечения для захоронения на воинском мемориальном кладбище.
Ранее в ходе реконструкции автомобильной дороги дорожные рабочие обнаружили большое количество костных останков и элементов обмундирования советских солдат времён Великой Отечественной войны. По учётным документам в указанном районе воинского захоронения не имеется.
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