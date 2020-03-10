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10.03.2020 (17:31)

Сапёры Балтийского флота обезвредили 37 боеприпасов времён войны

Специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 37 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В минувшие выходные, в ходе проведения строительных работ в районе поселков Цветково и Рожково Гурьевского городского округа Калининградской области были обнаружены опасные находки – два артиллерийских снаряда калибра 76-мм и 35 миномётных мин калибра 35-мм       времен Великой Отечественной войны. Все найденные боеприпасы были обезврежены саперами мотострелкового полка армейского корпуса флота и вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 400 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Инженерные войска
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