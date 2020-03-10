10.03.2020 (17:28)

В Новосибирском ВВКУ завершились конкурсные состязания по математике среди вузов Сухопутных войск

На базе Новосибирского высшего военного командного училища завершились конкурсные состязания по математике среди курсантов вузов Сухопутных войск.

Конкурсная программа включала в себя три тура, в каждом из которых курсантам необходимо было выполнить 4 задания. Первый этап состязаний включал в себя решение задач по линейной алгебре и аналитической геометрии. Во втором туре конкурсанты демонстрировали свои знания в математическом анализе. На третьем этапе будущие офицеры решали задачи по теории вероятности и дифференциальные уравнения.

По итогам состязаний в командном зачете с результатом 429 баллов одержали победу курсанты Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА) (г.Санкт-Петербург). Второе место, набрав 354 балла, заняли курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации им. Маршала Советского Союза А.М.Василевского (ВА ВПВО) (г.Смоленск). Результат в 272 балла позволил курсантам Московского высшего общевойскового командного училища занять третье место.

Лучшие среди конкурсантов в абсолютном личном зачете стали курсанты Иван Дмитриев, набравший 113 баллов, Иван Прокофьев с результатом 111 баллов (оба МВАА) и Станислав Меринов (ВА ВПВО).

За звание лучших также вели борьбу команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Работы курсантов Новосибирского высшего военного командного училища и филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого оценивались вне конкурса. Всего в состязаниях приняли участие более 50 курсантов.

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