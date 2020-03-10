10.03.2020 (16:52)

Более 8 тыс. военнослужащих ЦВО задействовано в учениях ракетных войск и артиллерии

Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа задействовано в учениях ракетных войск и артиллерии, стартовавших в регионах Сибири, Урала, Поволжья. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Более 8 тыс. военнослужащих ракетных войск и артиллерии округа вышли на полигоны в Кемеровской, Оренбургской, Челябинской областях, задействовано свыше 1,7 тыс. единиц техники. В течение месяца военнослужащие проведут ряд тактических учений по выполнению огневых задач в составе разведывательно-ударных и огневых комплексов», - заявил генерал-полковник А. Лапин.

В практических действиях задействованы расчеты ракетных комплексов «Искандер-М», реактивных систем залпового огня «Ураган», «Град», самоходных и буксируемых 152-мм гаубиц «Мста». Разведку целей и корректировку огня обеспечивают средства артиллерийской разведки «Зоопарк», СНАР-10, комплексы разведки «Ирония», «Стрелец», «Намотка-КС», а также группировка беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10», «Элерон-3», насчитывающая около 30 аппаратов.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице