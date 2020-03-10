10.03.2020 (16:47)

Расчеты уральского зенитного ракетного полка ЦВО завершили переподготовку на систему С-400

Первые расчеты зенитного ракетного полка Центрального военного округа, дислоцирующегося в Свердловской области, завершили переподготовку на систему С-400 в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области.

Переподготовка расчетов началась в середине января 2020 года в связи с перевооружением полка на зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Поступление системы запланировано на конец октября 2020 года, что позволит увеличить боевой потенциал зенитного-ракетного полка в два раза.

В рамках переобучения специалисты зенитных ракетных войск ЦВО прошли курсы по ведению радиолокационной разведки, сопровождению воздушных целей операторами радиолокационных станций и отработке норматива по переводу в готовность номер один зенитных ракетных систем С-400.

Завершающим этапом учебы станут начальные боевые стрельбы в ноябре 2020 года на полигоне «Капустин Яр», после чего расчеты вернутся в пункты постоянной дислокации для заступления на боевое дежурство.

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