10.03.2020 (16:40)

Ракетные комплексы «Искандер» прибыли в Новосибирск для участия в Параде Победы

Ракетные комплексы «Искандер» ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) передислоцированы из Свердловской области в Новосибирск для участия в военном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Расчеты оперативно-тактических комплексов совершили 1500-километровый марш из пункта постоянной дислокации до столицы Сибири железнодорожным транспортом. Всего было переброшено 3 комплекса.

Как сообщалось ранее, для участия в Параде Победы из Кызыла в Новосибирск уже доставлены бронеавтомобили «Тигр», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплексы ближнего действия воздушной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами «Элерон».

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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