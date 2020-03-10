10.03.2020 (16:31)

Артиллеристы армейского корпуса Северного флота совершенствуют полевую выучку в условиях Заполярья

На полигонах соединений армейского корпуса и морской пехоты Северного флота проходят лагерные сборы с артиллеристами. Военнослужащие совершенствуют полевую выучку в условиях Крайнего Севера и Арктики, отрабатывают тактику ведения боевых действий, принимают участие в занятиях и тренировках по управлению огнем, контрольных занятиях и учениях с боевой стрельбой.

Всего в сборах участвуют более 1000 военнослужащих, задействовано свыше 220 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», минометы и комплексы противотанковых управляемых ракет.

На полигоне в Печенгском районе Мурманской области боевые навыки совершенствует дивизион 152-мм самоходных гаубиц «Акация» отдельной мотострелковой бригады Северного флота. На днях артиллеристы отработали задачи огневой поддержки контрнаступления и поражения целей, имитирующих технику и скопления живой силы противника. Военнослужащие провели стрельбы различными видами боеприпасов с закрытых огневых позиций на дистанции от 2 до 15 километров.

Сборы с артиллеристами продлятся до конца месяца. В каждой из бригад армейского корпуса и в морской пехоте Северного флота они завершатся общей тренировкой, в ходе которой будет отработано управление огнем всей ствольной и реактивной артиллерии, задействованной в мероприятиях.

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