10.03.2020 (16:19)

Участники лыжного перехода Хабаровск–Москва в честь 75-летия Победы взяли курс на Кемерово

Участники лыжного перехода Хабаровск–Москва в честь 75-летия Победы продолжили свой путь по маршруту на участке Красноярск–Кемерово.

По дороге военнослужащие совершат остановку в посёлке городского типа Козулька и городе Ачинск. А в столицу Кемеровской области группа лыжников планирует прибыть 14 марта, где будут организованы военно-патриотические акции «Все для фронта! Все для Победы!» и «Военная служба по контракту — твой выбор!». По территории Центрального военного округа военнослужащим предстоит пройти более 4,5 тыс. километров.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Преодолевать путь участники перехода будут на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащие в столицу ожидается 7 мая.

По дороге военнослужащие совершат остановку в посёлке городского типа Козулька и городе Ачинск. А в столицу Кемеровской области группа лыжников планирует прибыть 14 марта, где будут организованы военно-патриотические акции «Все для фронта! Все для Победы!» и «Военная служба по контракту — твой выбор!». По территории Центрального военного округа военнослужащим предстоит пройти более 4,5 тыс. километров.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Преодолевать путь участники перехода будут на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащие в столицу ожидается 7 мая.



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