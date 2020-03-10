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10.03.2020 (16:06)

Корветы Балтийского флота отработали поиск подлодки в Атлантическом океане

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стерегущий» и «Сообразительный», выполняющий задачи дальнего похода, отработал совместные задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в северо-восточной части Атлантического океана.

В частности, экипажи провели плановые учения по поиску, обнаружению, поддержке контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения.

В Атлантике экипажи также провели тренировки по отражению атак средств воздушного нападения с различных высот и направлений с выполнением условных стрельб средствами противовоздушной обороны кораблей.

В ближайшее время экипажи кораблей отработают электронные ракетные пуски по морским целям, которые будут заданы при помощи бортовых систем целеуказания. Ракетная стрельба будет выполнятся с использованием главного ударного оружия кораблей – противокорабельного ракетного комплекса «Уран».

Основная задача похода – обеспечение постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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