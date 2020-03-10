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10.03.2020 (15:48)

Более 50 танков будут задействованы в военном параде на Красной площади 9 мая

Пять типов танков будут задействованы в военном параде в Москве, посвящённом 75-летнию Победы в Великой Отечественной войне.

Откроют прохождение механизированной колонны исторические образцы легендарных Т-34-85.

Современную линейку танков представят Т-72Б3 с комплексом дополнительной защиты, а также танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», которые впервые проедут в парадном строю механизированной колонны.

Перспективные образцы будут представлены танками Т-14 «Армата».

Часть боевых машины и их экипажи уже прибыли в подмосковное Алабино и готовятся принять участие в тренировках.

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые.

Откроют прохождение механизированной колонны исторические образцы легендарных Т-34-85.

Современную линейку танков представят Т-72Б3 с комплексом дополнительной защиты, а также танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», которые впервые проедут в парадном строю механизированной колонны.

Перспективные образцы будут представлены танками Т-14 «Армата».

Часть боевых машины и их экипажи уже прибыли в подмосковное Алабино и готовятся принять участие в тренировках.

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военные парады , Сухопутные войска
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