10.03.2020 (15:43)

Специалисты РХБ защиты ЦВО отработали уничтожение целей с применением новейших снарядов увеличенной дальности

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, в ходе учения в Алтайском крае применили новейшие неуправляемые реактивные снаряды с увеличенной дальностью поражения.

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС полка РХБ защиты 41 общевойсковой армии ЦВО провели боевые стрельбы новыми неуправляемыми 220 мм реактивными снарядами, поражая живую силу, бронетехнику и узлы связи условного противника. Применение новых боеприпасов позволило увеличить эффективность поражения целей в полтора раза и дальность с 6 до 9 километров.

Помимо огневого поражения тяжелыми огнеметными системами специалисты РХБ защиты ЦВО отработали ведение химической разведки с использованием новейших приборов ПХРДД-3, современных метеорологических приборов и газоанализаторов.

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