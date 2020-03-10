10.03.2020 (15:43)
Специалисты РХБ защиты ЦВО отработали уничтожение целей с применением новейших снарядов увеличенной дальности
Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, в ходе учения в Алтайском крае применили новейшие неуправляемые реактивные снаряды с увеличенной дальностью поражения.
Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС полка РХБ защиты 41 общевойсковой армии ЦВО провели боевые стрельбы новыми неуправляемыми 220 мм реактивными снарядами, поражая живую силу, бронетехнику и узлы связи условного противника. Применение новых боеприпасов позволило увеличить эффективность поражения целей в полтора раза и дальность с 6 до 9 километров.
Помимо огневого поражения тяжелыми огнеметными системами специалисты РХБ защиты ЦВО отработали ведение химической разведки с использованием новейших приборов ПХРДД-3, современных метеорологических приборов и газоанализаторов.