10.03.2020 (15:36)

В ЗВО проводятся мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции

В Западном военном округе (ЗВО) с целью недопущения возникновения и распространения случаев коронавирусной инфекции среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала организованы профилактические мероприятия.

Должностные лица ЗВО включены в состав оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением инфекции в Санкт-Петербурге.

Специалистами медицинской службы, военных госпиталей и Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора организовано взаимодействие с органами здравоохранения, управлениями Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, в которых дислоцируются войска (силы) ЗВО.

В военных госпиталях проведены тренировки по готовности работы в условиях строгого противоэпидемического режима в случае выявления больных (подозрительных на заражение) коронавирусной инфекцией.

На контрольно-пропускных пунктах воинских частей (организаций) ЗВО в готовности развернуть пункты термометрии при осложнении обстановки по коронавирусу.

В соответствии с указаниями Министра обороны Российской Федерации, медицинской службой и управлением радиационной, химической и биологической защиты ЗВО запланировано проведение в Санкт-Петербургском, Лужском, Калининградском и Мулинском гарнизонах совместных учений по отработке мероприятий изоляции, госпитализации, проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и полномасштабной дезинфекции объектов воинских частей.

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