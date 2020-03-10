10.03.2020 (15:16)

Более трёх тысяч военнослужащих ЗВО примут участие в Параде Победы в Воронеже

Более трёх тысяч военнослужащих гвардейской общевойсковой армии, смешанной авиационной дивизии Ленинградской армии ВВС и ПВО, курсантов, кадет, юнармейцев и представителей других силовых ведомств региона примут участие 9 мая в военном параде в Воронеже, в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие в составе парадных расчетов пройдут по главной городской площади. За ними проследует механизированная колонна боевой и специальной техники, в которой будет представлено свыше 110 образцов вооружения.

Ввиду увеличения численности привлекаемого личного состава и боевой техники, продолжительность парада также увеличится. В настоящее время все участники предстоящего парада приступили к подготовке в пунктах постоянной дислокации.

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