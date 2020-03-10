10.03.2020 (14:56)

В Самарской области мотострелки ЦВО учились уничтожать противника смешанными огневыми группами

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили условного противника смешанными огневыми группами на учении в Самарской области.

Согласно замыслу тактических действий, расчеты беспилотников «Орлан-10» выявили перемещение крупного незаконного вооруженного формирования в лесополосе в сторону населенного пункта. Для подготовки засад на маршрутах движения были привлечены мобильные группы, которые были укомплектованы разведчиками, снайперами, минометчиками, гранатометчиками и бронетехникой. Они огнем из пушки БТР-82А, РПГ-7В, минометов «Поднос» и стрелкового оружия уничтожили технику и личный состав условного противника, предотвратив захват инфраструктуры населенного пункта.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц военной и специальной техники.

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