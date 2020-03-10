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10.03.2020 (14:39)

Открыта регистрация участников конкурса молодёжных почётных караулов «Спасская башня»

Начиная с 2015 года в программу Фестиваля «Спасская башня» включен межрегиональный конкурс детских и молодёжных почётных караулов. Участники состязаются в выполнении строевых приёмов и воинских ритуалов, смене караулов, торжественном возложении гирлянд и выполнении строевых и специальных приёмов с оружием.

К участию допускаются почётные караулы, представляющие учебные заведения, военно-патриотические клубы и общественные организации. Конкурс проводится ежегодно Дирекцией Фестиваля в рамках проекта «Спасская башня детям» и включает в себя несколько этапов.

Новшеством этого года станет проведение окружного этапа Конкурса среди коллективов из Центрального федерального округа Российской Федерации. Окружной этап представляет собой очный или заочный конкурс.

Коллективы – победители окружного и отборочного этапа примут участие в финале конкурса, который пройдёт в детском городке на Красной площади 31 августа, в рамках XIII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура
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