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10.03.2020 (13:01)

В Ставропольском крае состоялись соревнования по баскетболу на кубок командующего войсками Южного военного округа

В Ставропольском крае в городе Буденновск на базе городского спортивного центра впервые в истории состоялись соревнования по баскетболу на Кубок командующего войсками Южного военного округа (ЮВО).

За кубок командующего ЮВО по баскетболу боролись 8 команд, в составе которых более 100 военнослужащих из соединений и воинских частей, дислоцированных на Северном Кавказе, Ростовской области и Крыма.

Баскетбольные команды были поделены на два дивизиона, каждый из которых составлял две подгруппы, в зависимости от опыта и мастерства игроков. Соревнования проводились по смешанной системе: команды, занявшие первые места в своих подгруппах, выходят в финальную часть чемпионата, где игры пройдут по круговой системе.

Победители чемпионата - команда Черноморского флота была награждена переходящим кубком командующего войсками ЮВО, призёры соревнований – медалями и грамотами.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спорт
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