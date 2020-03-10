10.03.2020 (12:56)
Экипажи бомбардировщиков ЮВО в ходе ЛТУ уничтожили аэродром условного противника под Волгоградом
Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа уничтожили условного противника в ходе летно-тактического учения в Волгоградской области.
Экипажи Су-24М уничтожили групповые наземные цели, имитирующие легкую бронетехнику, аэродром условного противника.
Кроме того, летчики выполнили боевые развороты, приемы ухода от средств противовоздушной обороны, маневрирования по уклонению от истребительной авиации, а также совершили посадку на незнакомом аэродроме.
Полеты проходили на высотах от 200 м до 7 тыс. м, на скорости до 1 тыс. км/ч. За время учения было совершено более 20 самолетовылетов, при нанесении ракетно-бомбовых ударов было использовано около 100 неуправляемых авиационных ракет и бомб.
На занятиях был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка ЮВО, а также специалисты тылового обеспечения и связи.