10.03.2020 (12:56)

Экипажи бомбардировщиков ЮВО в ходе ЛТУ уничтожили аэродром условного противника под Волгоградом

Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа уничтожили условного противника в ходе летно-тактического учения в Волгоградской области.

Экипажи Су-24М уничтожили групповые наземные цели, имитирующие легкую бронетехнику, аэродром условного противника.

Кроме того, летчики выполнили боевые развороты, приемы ухода от средств противовоздушной обороны, маневрирования по уклонению от истребительной авиации, а также совершили посадку на незнакомом аэродроме.

Полеты проходили на высотах от 200 м до 7 тыс. м, на скорости до 1 тыс. км/ч. За время учения было совершено более 20 самолетовылетов, при нанесении ракетно-бомбовых ударов было использовано около 100 неуправляемых авиационных ракет и бомб.

На занятиях был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка ЮВО, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

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