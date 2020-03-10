10.03.2020 (12:24)

Экипажи самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО готовятся к участию в воздушном параде в честь 75-летия Великой Победы

Около 130 современных самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), будет задействовано в воздушной части военных парадов в честь 75-летия Великой Победы, которые пройдут в семи городах на территории Южного военного округа.

Парадные строи авиации пролетят над городами-героями Волгоградом, Керчью, Новороссийском и Севастополем, а также в небе Ростова-на-Дону, Ставрополя и Владикавказа. Для жителей и гостей городов состоится пролет самолетов военно-транспортной авиации ЮВО – Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО - Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, морской авиации Черноморского флота - Ту-142мк, Бе-12, Ил-38н и армейской авиации ЮВО - Ми-8АМТШ, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52.

Экипажи боевых самолетов и вертолетов армейской авиации уже приступили к тренировочным полетам, в ходе которых отрабатывают элементы групповой слётанности в составе звеньев и пар, а также выполняют построение парадного строя с пролетом на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.

Практические полеты вертолетов выполняются на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 км/час с интервалом в 50 метров между лопастями, а самолеты оперативно-тактической авиации совершают полеты на высоте 250 - 300 м со скоростью около 600 км/час.

В воздушном параде примут участие экипажи, составленные только из специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства и классной квалификации.

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