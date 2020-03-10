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10.03.2020 (12:18)

В Переславле-Залесском женщины получили цветы от военнослужащих РВСН

Военнослужащие РВСН поздравили с Международным женским днем представительниц прекрасного пола на центральной площади города Переславля-Залесского Ярославской области.

Стратегические ракетчики подарили женщинам тюльпаны, ставшие общепризнанным символом Международного женского дня. В ходе акции военнослужащие провели плац-концерт для всех женщин и показали представление с элементами строевой подготовки, а также сымпровизировали построение в виде символической цифры «восемь».

Кроме того, в Доме культуры состоялся праздничный концерт.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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