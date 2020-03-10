10.03.2020 (12:18)
В Переславле-Залесском женщины получили цветы от военнослужащих РВСН
Военнослужащие РВСН поздравили с Международным женским днем представительниц прекрасного пола на центральной площади города Переславля-Залесского Ярославской области.
Стратегические ракетчики подарили женщинам тюльпаны, ставшие общепризнанным символом Международного женского дня. В ходе акции военнослужащие провели плац-концерт для всех женщин и показали представление с элементами строевой подготовки, а также сымпровизировали построение в виде символической цифры «восемь».
Кроме того, в Доме культуры состоялся праздничный концерт.
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