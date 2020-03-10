10.03.2020 (11:12)

В Бурятии военные полицейские отработали задачи по противодействию терроризму

В Республике Бурятия с подразделениями военной полиции Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение, в ходе которого были отработаны задачи по противодействию терроризму.

В ходе практической части учения военные полицейские совершили марш к местам дислокации военных объектов для обеспечения охраны и правопорядка.

Помимо этого, были отработаны задачи по совершенствованию навыков применения различных типов нелетального оружия и специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.

Совместно с антитеррористическими группами от воинских частей сотрудники военной полиции осуществили задержание условных террористов.

Подобные проверки проводятся с целью поддержания боеготовности подразделений военной полиции и автоинспекции с целью предотвращения террористических актов на территории военных объектов.

В мероприятии было задействовано более 80 военнослужащих.

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