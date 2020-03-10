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10.03.2020 (12:07)

Около 500 военных инженеров общевойсковой армии ВВО приступили к полевому выходу в Бурятии

Инженерные подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, приступили к проведению полевого выхода.

В мероприятии принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано порядка 150 единиц специальной техники, в том числе тяжелые механизированные мосты ТММ-3М, понтонно-мостовые парки ПМП, краны-манипуляторы КМВ-10, а также современные средства разминирования и индивидуальной защиты — переносные искатели ИМП-2С и ИНВУ-3М «Коршун», общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2 с новейшими защитными костюмами сапера «Сокол».

Особое внимание в ходе полевого выхода будет уделено подготовке личного состава понтонно-мостовых рот и дорожных взводов, которым предстоит совершенствовать навыки наведения мостов и понтонных переправ в период весеннего паводка и ледохода.

В течение месяца военнослужащим предстоит отработать инженерное обеспечение действий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, установку инженерных заграждений, проделывание проходов в завалах при помощи специальной техники, а также выполнить нормативы по поиску взрывоопасных предметов на местности и в зданиях с применением современных миноискателей.

В ходе полевых занятий также пройдут отборочные соревнования в рамках конкурсов инженерных войск «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула», победители которых примут участие во всеармейских состязаниях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерная формула
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