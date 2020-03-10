10.03.2020 (12:02)

На Черноморском флоте проходит лагерный сбор ракетных войск и артиллерии

На Черноморском флоте (ЧФ) проходит лагерный сбор военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии (РВиА).

На полигонах боевой подготовки армейского корпуса ЧФ, расположенных на Крымском полуострове, военнослужащие отрабатывают навыки управления артиллерийским огнём, а также участвуют в двусторонних тактических учениях.

Всего в сборе задействовано более 250 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», а также миномёты «Сани» и «Поднос».

Завершением лагерного сбора станет двустороннее бригадное тактическое учение между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты флота с проведением артиллерийских стрельб, высадкой морского десанта на побережье полигона и отработкой различных тактических приёмов ведения боя артиллерийскими подразделениями.

Лагерный сбор РВиА продлится до конца марта, в нём принимают участие более тысячи военнослужащих из состава подразделений армейского корпуса ЧФ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице