10.03.2020 (10:57)

Экипажи кораблей Черноморского флота готовятся к международному конкурсу «Кубок моря»

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020» принимают участие в конкурсе «Кубок моря» на звание лучшего в Военно-Морском Флоте (ВМФ) командира боевого корабля, командира боевой части, корабельного боевого расчета.

Моряки-черноморцы соревнуются в трёх десятках номинаций, среди которых «лучший командир тактической группы кораблей 3-4 ранга», «лучший командир ракетно-артиллерийского корабля», а также лучшие командиры противолодочного, минно-трального, десантного кораблей, командиры боевых частей, служб и корабельных расчетов.

Под руководством командиров объединений и соединений флота в Севастополе и Новороссийске проходит первый этап конкурса, его победители примут участие во втором этапе, который запланирован на апрель текущего года.

Итоговый этап конкурса пройдет на базе Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» с использованием учебно-материальной базы военных институтов.

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