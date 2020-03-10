Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.03.2020 (10:57)

Экипажи кораблей Черноморского флота готовятся к международному конкурсу «Кубок моря»

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020» принимают участие в конкурсе «Кубок моря» на звание лучшего в Военно-Морском Флоте (ВМФ) командира боевого корабля, командира боевой части, корабельного боевого расчета.

Моряки-черноморцы соревнуются в трёх десятках номинаций, среди которых «лучший командир тактической группы кораблей 3-4 ранга», «лучший командир ракетно-артиллерийского корабля», а также лучшие командиры противолодочного, минно-трального, десантного кораблей, командиры боевых частей, служб и корабельных расчетов.

Под руководством командиров объединений и соединений флота в Севастополе и Новороссийске проходит первый этап конкурса, его победители примут участие во втором этапе, который запланирован на апрель текущего года.

Итоговый этап конкурса пройдет на базе Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» с использованием учебно-материальной базы военных институтов.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Минометчики ЮВО в Карачаево-Черкесии осваивают новую методику ведения огня
Соединение разведки ЮВО в Северной Осетии приступило к проведению тактико-специальных учений
Связисты 58-й армии ЮВО приступили к полевому выходу на Северном Кавказе
Второй этап конкурса «Ключи от неба-2020» стартует в ЦВО

Метки:
Южный военный округ , Черноморский флот , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false