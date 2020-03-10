10.03.2020 (11:53)
В Храме Христа Спасителя освятили икону Главного-организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ
В Храме Христа Спасителя состоялось освещение иконы Архистратига Михаила с участием личного состава и ветеранов Главного-организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Икона Архистратига Михаила является духовным символом организационно-мобилизационных органов Вооруженных Сил Российской Федерации и необходима для поддержания морального духа, а также молитвенного обращения за помощью к небесному покровителю.
15 августа 2019 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил на особое почитание Архистратига Михаила как покровителя личного состава организационно-мобилизационных органов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Икона написана художником-иконописцем Сретенских архитектурных мастерских Леонтьевым Михаилом Сергеевичем, а киот-складень на аналое изготовлен художниками ООО «Кавида» - генеральный директор Киреев Юрий Евгеньевич.
Согласно летописным преданиям, Архистратиг Михаил почитается как предводитель небесного воинства, защитник веры и борец против всякого зла.
«Мы благодарим Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за появление у организационно - мобилизационных органов своего покровителя» – обратился начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский.
В дальнейшем икона Архистратига Михаила будет размещена в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации.