10.03.2020 (11:14)

Минометчики ЮВО в Карачаево-Черкесии осваивают новую методику ведения огня

Расчеты минометных подразделений 49 армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии осваивают новую методику скоростной стрельбы из 120-мм минометов «Сани» на горном полигоне Кобу-Баши.

Минометчики приступили к обучению скоростной стрельбе на расстоянии от 800 до 1,5 тыс. м в дневное и ночное время суток. Стрельбы проводятся с твердого грунта без предварительной подготовки огневых позиций.

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечивают видеофиксацию и корректировку наведения минометов для точного уничтожения целей условного противника в горной местности.

В практических занятиях в горной и равнинной местности принимают участие более 500 военнослужащих ЮВО и задействовано около 200 единиц специальной военной техники.

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