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10.03.2020 (11:10)

Соединение разведки ЮВО в Северной Осетии приступило к проведению тактико-специальных учений

Личный состав соединения разведки 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, в составе подразделений совершил марш на полигон Серноводский (Ставропольский край) для проведения тактико-специальных учений.

Разведчики в течение недели будут выполнять задачи тактической и специальной подготовки. В ходе учений для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, будет использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов, а роль условного противника сыграют военнослужащие бригады.

На основном этапе военнослужащие в ночное время с использованием вертолетов армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО отработают высадку тактического десанта, навыки ведения боевых действий в тылу условного противника, организуют наблюдательные посты, налеты и засады.

По результатам занятий будет определен уровень подготовки подразделений разведки к выполнению задач по предназначению.

В тактико-специальных учениях принимает участие более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 250 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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