10.03.2020 (11:10)
Соединение разведки ЮВО в Северной Осетии приступило к проведению тактико-специальных учений
Личный состав соединения разведки 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, в составе подразделений совершил марш на полигон Серноводский (Ставропольский край) для проведения тактико-специальных учений.
Разведчики в течение недели будут выполнять задачи тактической и специальной подготовки. В ходе учений для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, будет использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов, а роль условного противника сыграют военнослужащие бригады.
На основном этапе военнослужащие в ночное время с использованием вертолетов армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО отработают высадку тактического десанта, навыки ведения боевых действий в тылу условного противника, организуют наблюдательные посты, налеты и засады.
По результатам занятий будет определен уровень подготовки подразделений разведки к выполнению задач по предназначению.
В тактико-специальных учениях принимает участие более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 250 единиц вооружения и военной техники.