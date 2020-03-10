Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.03.2020 (10:44)

Связисты 58-й армии ЮВО приступили к полевому выходу на Северном Кавказе

Более 3 тыс. связистов 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье приступили к проведению полевого выхода на общевойсковых полигонах.

Связистам предстоит научиться развертывать автоматизированные подвижные единицы АПЕ-5, полевые подвижные пункты управления, узлы связи, проводить комплексные тренировки в различных диапазонах частот, а также освоить радиорелейную станцию связи Р-419-МП «Андромеда-Д» на базе автомобиля КамАЗ, унифицированные радиостанции Р-166-0,5 на базе БТР-80, модернизированные аппаратные и другую технику.

Благодаря компьютеризированной системе управления и средствам связи нового поколения, время на развертывание и настройку аппаратуры сократилось в три раза, а дальность связи увеличилась в два раза.

На завершающем этапе подготовки связисты выполнят нормативы по развертыванию полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи и проведут комплексные тренировки в различных диапазонах частот.

В полевых занятиях задействовано около 600 единиц специальной техники связи, в их числе комплексы автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5, которые поступили в начале года для оснащения полевых пунктов управления в подразделения связи 58-й армии ЮВО. Они предназначены для автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений в полевых условиях.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Ротные тактические группы ЮВО провели двустороннее учение на полигоне в Южной Осетии
Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» ЮВО выполнят огневые задачи на полигоне под Волгоградом
Психологи ЮВО в Карачаево-Черкесии оценили действия младших командиров в стрессовых ситуациях
Для военнослужащих-женщин спецназа ЮВО разведчики организовали праздничный сюрприз

Метки:
Южный военный округ , Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false