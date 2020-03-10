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10.03.2020 (07:05)

На сайте Минобороны России опубликована информация о количестве записей в базе уникального мультимедийного проекта «Дорога памяти»

На сайте Министерства обороны Российской Федерации опубликована информация о количестве загруженных материалов в базу уникального мультимедийного проекта «Дорога памяти», призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Актуальная информация отображается на главной странице интернет-портала военного ведомства и постоянно обновляется.

На сегодняшний день «Дорога памяти» насчитывает уже более 27 млн записей и фотографий об участниках ВОВ.

Напомним, принять участие в специальном проекте может любой желающий. Для того, чтобы фотографии и сведения об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы на сайт «Дорога памяти».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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