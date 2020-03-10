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10.03.2020 (09:02)

В Амурском объединении Восточного военного округа в два раза увеличено количество служебных собак

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии, с начала года поступило более 25 караульных собак. С учетом пополнения общее количество стоящих на военной службе собак в объединении выросло в два раза.

Каждая собака закреплена за военнослужащим. Для содержания «новобранцев» в местах дислокации оборудованы просторные вольеры и кинологические городки. Все питомцы поставлены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие.

Несмотря на высокотехнологичные средства охраны и саперное  оборудование, природные навыки животных по-прежнему остаются незаменимыми в различных ситуациях. При охране или разминировании объектов ни один миноискатель или датчик движения не заменит чуткое обоняние служебной собаки.

В настоящее время на службе в общевойсковой армии стоят около 50 караульных собак. Основная масса служебных собак овчарки кавказской, среднеазиатской и восточно-европейской породы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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