10.03.2020 (08:55)

В мотострелковое соединение Приморского общевойскового соединения ВВО поступили новые гусеничные тягачи

Более десятка новых гусеничных тягачей ГАЗ - 3344 выпущенных в 2019 году поступило на вооружение в мотострелковое соединение Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа.

Образцы военной техники отличаются повышенной проходимостью это связано с активным приводом на гусеницы обеих звеньев, из которых состоит тягач, и низким удельным давлением на грунт.

ГАЗ - 3344 имеет турбированный дизельный двигатель мощностью 185 л/с, машина может передвигаться вплавь за счет герметичности корпуса со скоростью 6 км/ч. Тягач рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температурах окружающего воздуха от -40 до +40 ?С.

Данные модели предназначены для перевозки личного состава и других крупногабаритных грузов, различного технологичного оборудования в особо тяжелых дорожных и климатических условиях. Данный тип техники является одним из востребованных экземпляров в Вооружённых силах Российской Федерации за счёт своего функционала.

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