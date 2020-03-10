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10.03.2020 (08:51)

В Бурятии началась подготовка к международному учению «Селенга-2020»

В столице Республики Бурятия Улан-Удэ завершилась первая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2020».

В ходе переговоров представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии согласовали замысел совместного учения, порядок практических действий подразделений, организацию питания, бытового обслуживания, обеспечение ГСМ  монгольских подразделений на территории России.

Кроме того, был согласован порядок пересечения государственной границы России подразделениями ВС Монголии.

Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приемов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.

В текущем году «Селенга» состоится в конце сентября на территории Российской Федерации, в нем планируется задействовать ряд подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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