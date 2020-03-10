10.03.2020 (08:38)

Военнослужащие Северного флота примут участие в акции «Эшелон Победы»

С 3 по 8 мая в честь 75-летия Победы советского народа над фашизмом в годы Великой Отечественной войны по девяти городам и населенным пунктам Архангельской и Мурманской областей проедет агитпоезд «Эшелон Победы». Накануне праздника состав прибудет в Мурманск. В работе агитпоезда активное участие примут военнослужащие Северного флота и творческий коллектив ансамбля песни и пляски СФ.

Железнодорожный эшелон будет состоять из 14 вагонов и платформ с образцами вооружения и военной техники, историческими выставками инженерных войск, войск связи, поисковых отрядов, а также с интерактивными экспонатами музея Северного флота. В составе поезда будет медпункт, сцена для выступления концертных бригад и вагон «Военторга».

В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в центре города-героя Мурманска традиционно будет проведён военный парад. Так же, как и в прошлом году, состоится пролёт авиационной техники над мемориальным комплексом "Защитникам Заполярья". Более полутора десятков летательных аппаратов пройдут в диапазоне высот от 200 до 600 метров.

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