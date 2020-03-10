10.03.2020 (08:35)

Инженерно-саперные подразделения Амурского объединения ВВО изучат опыт войны в Сирии в рамках месячного курса интенсивной подготовки

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии, стартовал полевой выход инженерно-саперных подразделений.

Главной особенностью практических занятий станет отработка задач по оборудованию укрытий, сооружению переправ и разминированию местности с учетом опыта действий российских саперов в Сирийской Арабской Республике.

Саперными подразделениями будет сделан упор на поиск и обезвреживание мин ловушек, фугасов и других нестандартных взрывчатых устройств при ведении инженерной разведки в ходе продвижения войск. Кроме того, военные инженеры проведут тренировки по противопаводковым мероприятиям.

Занятия будут проводиться с использованием современных комплектов разминирования ОВР-2 «Сокол», миноискателей ИНВУ-3М «Коршун», а также других современных саперных средств и инженерной техники поступающей в объединение.

Интенсивные занятия продляться в течение месяца. В них задействовано более 500 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники.

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