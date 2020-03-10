10.03.2020 (08:32)
Военнослужащие ВВО в составе межведомственной группировки обезвредили условных террористов на объектах Зейской ГЭС в Приамурье
Военнослужащие Восточного военного округа и Дальневосточного ВОКУ приняли участие в крупном межведомственном учении по противодействию терроризму на объектах Зейской ГЭС в Амурской области.
По легенде, условные террористы проникли на территорию ГЭС, захватили в заложники персонал станции и выдвинули ряд требований. В связи со сложившейся ситуацией в кратчайшие сроки к работе приступила межведомственная группировка под руководством оперативного штаба НАК Амурской области. Операция по обезвреживанию условных террористов заняла несколько часов.
Кроме того, саперы и другие специалисты провели разминирование муляжа оставленного взрывного устройства и ликвидировали условное возгорание.
Вместе с военнослужащими ВВО, в мероприятии участвовали сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств и служб исполнительной власти региона. Всего до 500 человек и более 60 единиц специальной техники.
Совместные действия подразделений и результаты учения высоко оценены руководителями оперативного штаба.