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10.03.2020 (08:00)

Ансамбль песни и пляски Северного флота даст благотворительный концерт в Мурманске

Ансамбль песни и пляски ордена Ушакова Краснознамённого Северного флота выступит в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М.Кирова. 13 марта творческий коллектив даст благотворительный концерт для сбора средств на лечение годовалого жителя Полярного Миши Жукова. У мальчика диагностировано генетическое заболевание  спинально-мышечная атрофия, на излечение от которого требуется сумма свыше 150 млн. рублей.

В концерте примут участие воспитанники Детской студии ансамбля.

В преддверии 8 марта концертные бригады ансамбля своими выступлениями поздравили женщин, служащих и трудящихся в Военно-морском клиническом госпитале и ряде воинских частей главной базы Северного флота - Североморска.

Ранее артисты ансамбля участвовали во флешмобе, посвящённом Дню защитника Отечества, в торгово-развлекательных центрах города Мурманска.

Большая концертная программа творческого коллектива готовится к 75-летию Великой Победы. Артисты ансамбля традиционно дадут несколько концертов в городах Мурманской области и примут участие в работе агитационного поезда «Эшелон Победы».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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