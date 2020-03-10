10.03.2020 (08:21)
Большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» завершил визит в Шри-Ланк
Сегодня большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» завершил программу делового захода в крупнейший порт Республики Шри-Ланка-Коломбо, куда он прибыл 7 марта.
В период стоянки корабль пополнил до полных норм запасы воды и топлива. Для личного состава был организован отдых и обзорные экскурсии по городу.
Командование похода и офицеры походного штаба нанесли визит вежливости в штаб Западного Военно-морского района Военно-морских сил Шри-Ланки.
После выхода из порта БПК «Адмирал Виноградов продолжил выполнение поставленных задач в море.
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