10.03.2020 (08:21)

Большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» завершил визит в Шри-Ланк

Сегодня большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» завершил программу делового захода в крупнейший порт Республики Шри-Ланка-Коломбо, куда он прибыл 7 марта.

В период стоянки корабль пополнил до полных норм запасы воды и топлива. Для личного состава был организован отдых и обзорные экскурсии по городу.

Командование похода и офицеры походного штаба нанесли визит вежливости в штаб Западного Военно-морского района Военно-морских сил Шри-Ланки.

После выхода из порта БПК «Адмирал Виноградов продолжил выполнение поставленных задач в море.

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