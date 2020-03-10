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10.03.2020 (06:19)

На Камчатке спасатели авиационного полка провели тренировку по поиску терпящих бедствие с практическим десантированием

На Камчатке военнослужащие спасательного подразделения авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России выполнили парашютные прыжки и отработали нормативы по оказанию первой медицинской помощи условным пострадавшим.

Спасатели совершали прыжки из самолета Ан-12 в диапазоне высот от 800 до 3000 метров с использованием парашютных систем «Арбалет-1» и «Арбалет-2» на скорости около 450 километров в час. Согласно поставленным задачам они приземлялись в заданные районы, при этом, на этапе десантирования, вели в воздухе по пеленгу радиомаяка, специальным знакам и сигналам поиск людей, терпящих бедствие.                                      

После приземления военнослужащие-спасатели проводили тренировки по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, обеспечивали применение средств спасения и жизнеобеспечения до прибытия эвакуационных бригад, а также готовили подъездные пути и площадки для эвакуации.   

 Военнослужащие спасательного подразделения авиационного полка имеют значительный практический опыт совершения прыжков с парашютом. Они привлекаются к проведению поисково-спасательных операций, в том числе и во взаимодействии со специалистами МЧС. Спасательное подразделение находится в постоянной готовности к выполнению поставленных задач в составе парашютно-десантных групп в любых условиях, в том числе в ночное время суток. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
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