10.03.2020 (04:40)

Корабли ТОФ на Камчатке на учении осуществили пуски 10 зенитных ракет по морским и воздушным целям

В соответствии с планом боевой подготовки корабли соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провели у берегов Камчатки учение в ходе которого выполнили комплекс ракетных и артиллерийских стрельб.

В ходе практических действий малые ракетные и противолодочные корабли отработали задачи по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Корабли в интересах друг друга осуществили пуски ракет-мишеней, которые имитировали полёт противокорабельных крылатых ракет. Огонь по ним велся зенитными ракетами комплекса самообороны «Оса». Также зенитными ракетами были поражены надводные цели. Всего было проведено 10 ракетных пусков.

Также корабли провели серию артиллерийских стрельб из артиллерийских установок АК-176 калибра 76-мм и Ак-630 по воздушным, береговым и морским целям.

Во время отработки противолодочных эпизодов один из малых противолодочных кораблей атаковал подводную лодку условного противника глубинными бомбами.

В учении было задействовано несколько боевых кораблей.

В настоящее время задачи в море решают минно-тральные корабли соединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице