10.03.2020 (07:00)

Минометчики гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ проводят тактические учения на полигоне под Ставрополем

Минометная батарея гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения горного проводит тактическое учение на полигоне «Татарка» на Ставрополье.

Учения начались с марша и занятия назначенного рубежа, где десантники оборудовали свои позиции для стрельбы из минометов, которые бы позволили скрыть расположение минометных расчетов от средств визуальной, звуковой разведки и объективов беспилотных летательных аппаратов условного противника.

На этапе стрельбы командиры минометных батарей осуществили засечку позиций артиллерии условного противника, после чего сосредоточенным огнем 120-мм минометов «Сани» нанесли удар.

В ходе учения командиры отрабатывали умение управлять своими подразделениями в различных видах боя с применением новых форм и способов ведения боевых действий в условиях обстановки, максимально приближенной к боевой.

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