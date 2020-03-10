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10.03.2020 (07:00)

Минометчики гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ проводят тактические учения на полигоне под Ставрополем

Минометная батарея гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения горного проводит тактическое учение на полигоне «Татарка» на Ставрополье.

Учения начались с марша и занятия назначенного рубежа, где десантники оборудовали свои позиции для стрельбы из минометов, которые бы позволили скрыть расположение минометных расчетов от средств визуальной, звуковой разведки и объективов беспилотных летательных аппаратов условного противника.

На этапе стрельбы командиры минометных батарей осуществили засечку позиций артиллерии условного противника, после чего сосредоточенным огнем 120-мм минометов «Сани» нанесли удар.

В ходе учения командиры отрабатывали  умение управлять своими подразделениями в различных видах боя с применением новых форм и способов ведения боевых действий в условиях обстановки, максимально приближенной к боевой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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