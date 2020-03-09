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09.03.2020 (22:00)

Команда ЮВО первенствовала на чемпионате ВС РФ по зимнему горному троеборью в Терсколе

На базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии завершился чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по зимнему горному троеборью. В Терсколе подвели итоги соревнования в личном и командном зачетах.

Победу в личном зачете по результатам трех этапов – лыжной гонки по пересеченной местности, ледолазания и гонки дозоров с метанием гранат – одержал старший лейтенант Д.Г. Филиппов, представляющий Южный военный округ.

Лидер чемпионата ВС РФ по зимнему горному троеборью набрал 3 151 балл. Второе место занял еще один представитель ЮВО младший сержант Н.В. Борисов, набравший 2 815,3 балла. Замкнул тройку лидеров сержант А.А. Дарма, представляющий Центральный военный округ, - 2 667,7 балла.

В командном зачете лучшими оказались представители Южного военного округа – 15 087,6 балла. Спортсмены-военнослужащие Центрального военного округа, набрав 13 760,7 балла, стали вторыми. На третью ступень пьедестала почета поднялся коллектив Военного института физической культуры – 12 596,3 балла.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Управление физической подготовки и спорта ВС РФ , Соревнования
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