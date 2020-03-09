09.03.2020 (21:11)

Команды ЦВО-1 и ВИФКа победили в общекомандном зачете этапа Кубка ВС РФ по гиревому спорту

В Смоленске завершился этап Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту памяти Героя России старшего лейтенанта А.А. Прохоренко.

Участие в соревновании приняли 130 человек (119 мужчин и 11 женщин) из 12 команд - ЦВО-1, ЦВО-2, ЗВО, ЮВО, ВВО, ВКС, ВДВ, ВМФ, ВА МТО, ВИФК, ВА ВПВО, ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж), - среди них 4 Заслуженных мастера спорта, 20 Мастеров спорта международного класса, 41 мастер спорта, 34 кандидата в мастера спорта и 8 перворазрядников.

В эстафетном первенстве среди команд видов и родов войск, военных округой Вооруженных Сил Российской Федерации победу одержали представители Центрального военного округа. Второе и третье места заняли команды Восточного военного округа и Воздушно-космических сил соответственно.

Среди команд вузов Министерства обороны Российской Федерации в эстафетном первенстве лучшими стали представители Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (г. Санкт-Петербург). Они обошли команды Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) и Военного института физической культуры (г. Санкт-Петербург).

В общекомандном зачете места между командами видов и родов войск, военных округов ВС РФ первенствовала первая команда Центрального военного округа. Коллектив, представляющий Восточный военный округ, стал вторым. Замкнули тройку лидеров представители Воздушно-десантных войск.

Спортсмены из Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (г. Санкт-Петербург) стали лучшими в общекомандном зачете среди команд вузов МО РФ. Второе место заняли представители Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (г. Санкт-Петербург). Ребята из Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) стали третьими.

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