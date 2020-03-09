09.03.2020 (19:15)

Команды ГУ ГШ и НЦУЯО показали лучшие результаты на турнире по плаванию в рамках Спартакиады МО РФ

В спортивном комплексе (Плавательный) ЦСКА прошел плавательный турнир в рамках Спартакиады Министерства обороны Российской Федерации, посвящённой 290-летию со дня рождения А.В. Суворова, среди команд Центральных органов военного управления.

Участие в турнире по плаванию в этом году приняли около 200 спортсменов, представляющих 27 команд. Участники соревнования были разделены по возрастам на 5 возрастных групп: I группа – до 35 лет, II группа – 40 лет, III группа – до 45 лет, IV группа – до 50 лет, V группа – старше 50 лет, каждая из которых впоследствии была разбита еще на две группы.

Лучшими на дистанции 50 м вольным стилем в V группе стали Игорь Цымбал и представитель ГУ ГШ ВС РФ. Вторые места заняли Алексей Молчанов (НЦУЯО) и Сергей Васенин (ГОМУ ГШ ВС РФ). Замкнули тройки лидеров в своих группах Сергей Смирнов (СБПА ВС РФ) и Дмитрий Коротков (ГОУ ГШ ВС РФ).

50-метровку вольным стилем в IV группе выиграли Роман Петров (НЦУЯО) и Денис Бурковский (ГУГИ МО РФ). Вторыми стали Руслан Ткаченко (СБПА ВС РФ) и А.В. Савиных (14 ГЦС ГШ ВС РФ). На третью ступень пьедестала почета поднялись Владимир Шумейко (ГУН ЖДВ) и Евгений Власов (ГОУ ГШ ВС РФ).

В 100-метровке вольным стилем лучший результат в соревнованиях III группы показали С.Н. Плешко (НЦУЯО) и Александр Ассаул (НЦУО РФ). Андрей Шилов (ГУВП МО РФ) и Андрей Малышев (12 ГУ МО РФ) стали в своих группах в данном заплыве вторыми. Третьи места заняли Яков Фаст (ДТО МО РФ) и представитель ГУ ГШ ВС РФ.

На дистанции 100 м брассом в III группе победу одержали Максим Макарихин (УЗ (СС) МО РФ) и представитель ГУ ГШ ВС РФ. Серебряными призерами стали Олег Лялин (ДГЗ) и Павел Грецкий (12 ГУ МО РФ). Третьими стали Сергей Кириллов (НЦУЯО) и Сергей Аверченков (Командование ВДВ).

100-метровку брассом во II группе выиграли Максим Кузнецов (УЗ (СС) МО РФ) и Виталий Аблецов (Командование ВДВ). Вторыми финишировали Александр Полущук (НЦУЯО) и представитель ГУ ГШ ВС РФ. Замкнули тройки лидеров Вадим Слатвинский (ДГЗ) и Игорь Гамаюнов (ГОУ ГШ ВС РФ).

Пятисотку вольным стилем в I группе первыми преодолели Евгений Шехватов (УЗ (СС) МО РФ) и Иван Котов (ГК ВКС). Вторые места заняли Дмитрий Штец (НЦУЯО) и Роман Краснов (12 ГУ МО РФ). Илья Осипов (ГУС ВС РФ) и представитель ГУ ГШ ВС РФ стали третьими.

Во II группе на пятисотке вольным стилем лучший результат продемонстрировали Александр Каржавин (ДГЗ) и представитель ГУ ГШ ВС РФ. На вторые ступени пьедестала почета поднялись Алексей Готовский (НЦУЯО) и Андрей Сабадаш (НЦУЯО РФ). Денис Бобышев (ГУВП МО РФ) и А.В. Желябовский (14 ГЦС ГШ ВС РФ) стали третьими.

В последнем виде программы Спартакиады - эстафете - победу одержали команды ГУ ГШ и УЗ (СС) МО РФ.

По итогам двух соревновательных дней в общекомандном зачете в первой группе победу одержала команда ГУ ГШ ВС РФ, опередившие сборную НЦУО РФ на 12 баллов. Бронзовым призером стали представители командования Воздушно-десантных войск.

На первую ступень пьедестала почета во второй группе поднялись военнослужащие Национального центра по уменьшению ядерной опасности. Второй результат показала команда УЗ (СС) МО РФ. Замкнули тройку лидеров пловцы из команды ДГЗ.

Главным судьей соревнований выступил Владимир Неваев. Всего соревнования обслуживали 17 спортивных судей.

В этом году военнослужащим также предстоит участие в соревнованиях по лыжным гонкам, мини-футболу, легкой атлетике, стрельбе из штатного (табельного) оружия и городошному спорту.

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