09.03.2020 (20:53)

В Тагильском ракетном соединении прошел отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира»

В Тагильском ракетном соединении в рамках «Армейских международных игр-2020» прошел отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира», где военнослужащие соединения показали свои навыки в военной и профессиональной выучке.

Соревнования проводились по следующим этапам: военно-спортивный конкурс – «Атлет», военно-профессиональный конкурс – Профессионал», по огневой подготовке – «Снайпер», литературно художественный и танцевальный творческий – «Кавалер» («Сударыня») и интеллектуальный – «Эрудит».

Военно-спортивный этап «Атлет» проводился в виде соревнований по многоборью: метание гранаты, бег и силовые упражнения. Этап «Профессионал» был одним из самых сложных, на нём конкурсанты показали всю свою выносливость и волю к победе, пройдя полосу препятствий, на которой их ожидало преодоление рва, разрушенной лестницы и стены.

На этапе «Снайпер» военнослужащие соревновались в точности стрельбы из автомата АК-74М из различных положений и выполнения нормативов по огневой подготовке.

Этап «Кавалер (Сударыня)» раскрыл творческие таланты участников конкурса, каждый из них исполнил творческий номер, в частности песню, танец и зачитал стихотворение на патриотическую тему.

Завершился конкурс проведением этапа «Эрудит», где военнослужащие продемонстрировали свои знания в военной истории, политической и военной географии, международному гуманитарному праву.

Победителями в Тагильском ракетном соединении стали ефрейтор Екатерина Сапогова, сержант Дмитрий Дементиевский, ефрейтор Светлана Михеева, лейтенант Анатолий Ильенков и младший сержант Владислав Поваренкин. Они представят Тагильское ракетное соединение на соревнованиях в масштабе ракетной армии в г. Оренбург.

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