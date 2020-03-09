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09.03.2020 (20:06)

На Северном флоте состоялись очередные встречи хоккейных команд

В рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на кубок командующего Северным флотом и отборочного этапа Ночной хоккейной лиги состоялся ряд  хоккейных встреч. 

В городе Североморске прошли четыре матча. Хоккеисты «К-21» одержали безоговорочную победу со счетом 11:0 над командой «Последний аргумент». Игроки «Петра Великого» уступили хоккеистам команды «Абордаж», проиграв 2:10. «Спасатель» со счетом 5:2 одержал победу над хоккеистами команды «Медведи».

В поселке Спутник Мурманской области, одноименная команда уступила команде «Арктика» со счетом 5:6.

Во время проведения хоккейных матчей игроки команд показали интересную и динамичную игру, собрав большое количество болельщиков и любителей хоккея.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт
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