09.03.2020 (19:32)

Соревнования по рывку гири и волейболу прошли в танковой дивизии ЦВО

Соревнования между подразделениями танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области.

Военнослужащие состязались в рывке по короткому и длинному циклу, махам одной и двух гирь весом 16 и 24 килограмма.

В волейбольных матчах за боролись пять команд. По итогам игр первое место завоевали военнослужащие разведывательного подразделения дивизии, серебро досталось команде управления соединения. Бронза турнира досталась сборной команде танкового и мотострелкового батальона «казачьего» танкового полка.

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