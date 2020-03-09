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09.03.2020 (18:35)

Более 4 тысяч километров преодолели участники лыжного перехода Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы

Более 4 тысяч километров преодолели военнослужащие, принимающие участие в лыжном переходе Хабаровск – Москва в честь 75-летия Победы.

На данный момент военнослужащие находятся в Красноярске, где их торжественно встретили на площади «Победы» представители военного комиссариата и администрации города, ветераны Вооруженных Сил, участники ВВПОД «Юнармия», а также местные жители.

В парке Победы были организованы масштабные военно-патриотические акции: «Все для фронта - все для Победы» и «Военная служба по контракту – твой выбор!», во время которых военнослужащие общались с участниками мероприятия и фотографировались на память. В акциях приняли участие более 500 военнослужащих, местных жителей и гостей города Красноярска.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км.  Путь участники перехода преодолевают на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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