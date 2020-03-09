09.03.2020 (18:05)

Десантники поздравили с 8 марта ветерана Великой Отечественной войны - заслуженную жительницу города Иваново

В Международный женский день офицеры Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск поздравили почетную жительницу города Иваново Зинаиду Матвееву.

Зинаида Михайловна встретила офицеров с большой радостью. Эта встреча была не первой, десантники уже были у неё в гостях и поздравляли её в день снятия блокады Ленинграда.

Офицеры подарили Зинаиде Михайловне небольшие подарки. Один из подарков наиболее её порадовал, - это подарочный сертификат на приобретение растений в декатированном питомнике. Она рассказала гостям что – каждую весну перед своим домом высаживает красивые растения и в этом ей помогают её бывшие воспитанники Детско-юношеской спортивной школы № 9 города Иваново. В которой она проработала много десятков лет и воспитала не одно поколение мастеров художественной гимнастики международного класса.

Зинаида Михайловна Матвеева гордость Ивановской художественной гимнастики. Прошла Великую Отечественную войну, защищая свой город Ленинград во время блокады, за что была награждена наградами: орденом Отечественной войны, 11 медалями, в том числе медалью «За оборону Ленинграда».

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