09.03.2020 (19:00)

Более 400 курсантов и офицеров Военной академии РХБ защиты примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая

Более 400 курсантов и офицеров Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко примут участие в военном Параде в Москве, посвящённом 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

На данный момент подготовка парадного расчета проходит в пункте постоянной дислокации. Курсанты проводят тренировки в составе шеренг, рот и батальонов. В конце марта курсанты ВА РХБ защиты прибудут в город Москва и приступят к тренировкам в составе всего парадного расчета на парадной площадке в Алабино.

Всего в военном Параде примут участие более 15000 человек и будет задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые, 150 самолетов и вертолетов.

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